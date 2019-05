Oliver Solberg domine la Spéciale de Qualification en ERC

Le tout jeune Oliver Solberg a fait instantanément forte impression pour ses débuts en Championnat FIA ERC1 Junior, en réalisant le meilleur temps au général dans la Spéciale de Qualification du Rallye de Liepāja.

Pilotant sa Volkswagen Polo GTI R5 sur terre pour la première fois, le fils de Petter Solberg, âgé de 17 ans, a parcouru les trois kilomètres en 1m29.590s, devançant le champion d'Europe en titre, Alexey Lukyanuk, de 0.580s.

“J'avais un avantage avec les traces des gars partis devant mais ça a été une bonne spéciale, j'ai attaqué et je suis très content”, a dit Solberg, qui sera ainsi le premier à choisir sa position de départ pour la première étape courue samedi.

Bien qu'ayant été le deuxième plus rapide, Lukyanuk n'était pas content avec sa Citroën C3 R5. “Ça n'a pas été fantastique”, a-t-il déclaré. “J'ai joué avec le set-up mais ça n'a pas fonctionné comme je voulais. La voiture est difficile à piloter pour le moment, elle est trop souple et donc instable par endroits.”

Filip Mareš a réalisé le troisième chrono mais le pilote de l'ACCR Czech Rally Team a admis qu'il aurait pu être plus rapide s'il n'était parti “trop au large”dans un virage.

Le héros local Mārtiņš Sesks, qui dispute le premier des deux rallyes le récompensant pour avoir coiffé la couronne du Championnat FIA ERC3 Junior en 2018, a été le quatrième plus rapide pour ses débuts sur une R5.

“J'ai calé au départ, une erreur vraiment stupide”, a dit le résident de Liepāja. “J'ai perdu plus d'une seconde, mais c'est comme ça. La spéciale a été très bonne et c'est une belle lutte entre Oliver et moi. On ne s'est plus battu l'un contre l'autre depuis l'année dernière sur des R2.”

Łukasz Habaj, leader du Championnat d'Europe FIA des Rallyes après deux manches, a terminé cinquième devant Chris Ingram qui mène le Championnat FIA ERC1 Junior. Norbert Herczig, du MOL Racing Team, et le nouveau venu en ERC Vaidotas Žala sont sixième et septième.

Mattias Adielsson avait indiqué avoir un souci électrique l'ayant gêné en essais. Celui-ci a été résolu mais le Suédois a admis avec perdu du temps dans une “grosse, grosse glissade”avec sa Citroën C3 R5. Il a signé le neuvième temps devant Eyvind Brynildsen, qui a reconnu qu'il n'aurait pu aller plus vite pour son premier rallye terre depuis la précédente édition de celui-ci en octobre dernier.

Le double champion ERC Junior Marijan Griebel a fini 11e et loin d'être satisfait. “Une belle spéciale, c'est sûr, très sympa à piloter, mais pas une bonne qualification – ce n'est jamais ma spécialité”, a dit l'Allemand.

Tibor Érdi, double détenteur du titre ERC2, est 12e devant Albert von Thurn und Taxis, 13e pour ses débuts sur une Volkswagen Polo GTI R5. Paulo Nobre le Brésilien est 14e.

Nouveau venu en ERC2, Dmitry Feofanov a été le dernier des pilotes d'une quatre roues motrices à réaliser un chrono, lequel lui a valu la 15e place – ce qui signifie qu'il sera le dernier pilote à choisir sa position de départ pour la première étape. Et les pilotes visant forcément à s'élancer aussi tard que possible pour bénéficier d'une surface plus stable, il pourrait bien se retrouver premier sur la route demain.

Alexandros Tsouloftas a souffert dans ce qu'il a décrit comme une “mauvaise qualification”avec sa Fabia Toksport. “Le moteur s'est arrêté trois fois. Il a calé dans un virage serré et a mis une minute à redémarrer. On a eu ce problème en essais et il semble qu'il ne soit pas résolu.”

Andrea Nucita a été le plus rapide du contingent de l'Abarth Rally Cup alors que Jean-Baptiste Franceschi a fait de même en ERC3 et ERC3 Junior pour ses débuts au Rallye de Liepāja. Il a devancé l'autre pilote d'une Ford Fiesta R2T qu'est Ken Torn, qui court pour la première fois dans la catégorie soutenue par Pirelli avec le soutien de l'Estonian Autosport Union. Sindre Furuseth a été le troisième plus rapide avec sa Peugeot 208 R2 du Saintéloc Junior Team.

La sélection de l'ordre de départ aura lieu à 20h00, heure locale (19h00 à Paris).

