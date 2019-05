Oscar Solberg a décroché une victoire historique sur le Rally Liepāja, signant des débuts parfaits dans le championnat FIA ERC1 Junior.

A 17 ans, le fils du champion du monde WRC 2003 Petter Solberg a mené le rallye du début à la fin, remportant sa 10e victoire de spéciale lors de la 13e et dernière spéciale de l'épreuve pour terminer avec une avance de 22,7 secondes devant Alexey Lukyanuk.



La deuxième place de Lukyanuk pour l'équipe Saintéloc Junior Team lui permet d'engranger des points cruciaux pour sa défense du titre ERC après deux scores nuls enregistrés au début de l'année.



Mārtiņš Sesks a terminé troisième au classement général et deuxième de l'ERC Junior pour sa première course à domicile au volant d'une R5, tandis que Chris Ingram a terminé quatrième au classement général à la suite de réparations au niveau du radiateur lors des derniers instants de l'épreuve.

The post Oliver Solberg s’impose en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.