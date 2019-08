On fait quoi en tombant sur une pierre ? Nobre explique son retard en ERC

Paulo Nobre a expliqué comment un tête-à-queue inoffensif lui a causé de gros problèmes lors de sa dernière apparition en Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Nobre occupait une place dans le top 30 du Barum Czech Rally Zlín après deux spéciales mais une sortie dans la troisième l'a exclu de la première étape du rendez-vous alphalte qu'il a rejoint le lendemain suivant la règle du Rally2.



“Dans un gauche sur une crête, les roues roues arrière de la voiture ont glissé et nous sommes partis en tête-à-queue”, a expliqué le Brésilien de l'équipe Palmeirinha Rally.“C'est précisément dans le suivant qu'ils avaient mis des protections pour empêcher les gens de couper. Dans la plupart des cas, ils font ça avec des bâtons et ça va, mais dans ce virage, ils ont mis quelques grosses pierres et nous en avons heurté une de la roue arrière droite [en faisant le tête-à-queue]. Nous avons complètement détruit l'amortisseur et un bras [de suspension]. Nous n'avons rien pu faire.”



Après être repartis le samedi, donc, Nobre et son copilote Gabriel Morales se sont classés 32e.

