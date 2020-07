-

Niki Mayr-Melnhof se prépare à débuter sa première saison complète en Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA au volant d'une Ford encore plus rapide qu'auparavant.

L'ancien champion d'Autriche a fait évoluer sa Ford Fiesta R5 MkII de M-Sport pour 2020 et place de gros espoirs en elle.

ERC Streaming en direct du Rally di Roma Capitale ERC IL Y A 2 HEURES

“Nous anticipons le fait que ce soit un changement positif et c'est sûr, elle sera plus rapide”, dit Mayr-Melnhof. “Le principal élément concerné est le moteur, qui a plus de puissance à bas régime comparé à celui de l'ancienne voiture. Le centre de gravité est beaucoup, beaucoup plus bas et c'est un grand avantage en matière de direction.”

“J'ai piloté une World Rally Car il y a cinq ou six ans et la direction semble très similaire. Il y a aussi plein de petites modifications qui, additionnées, donnent une meilleure voiture, plus maniable et plus facile à piloter. Nous espérons aussi qu'elle est plus rapide.”

En plus d'une séance d'essais en Italie, mardi, Mayr-Melnhof a roulé et couru en Hongrie et en République tchèque avant la nouvelle saison ERC.

“Nous faisons encore un peu de réglage mais nous allons travailler avec un ingénieur de chez M-Sport qui va venir pour le rallye et tirer le potentiel ultime de la voiture”, ajoute le pilote du Drift Company Rally Team. “Je vais aussi tirer le meilleur de moi-même autant que possible mais je suis déjà content de revenir, de faire le spectacle et de m'amuser.”

The post On remet les gaz : une Fiesta plus rapide pour Mayr-Melnhof en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Ici Rome : toutes les infos et réactions en direct sur ERC Radio pour le public resté en sécurité IL Y A 3 HEURES