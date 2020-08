-

Erik Cais estime qu’il a beaucoup à gagner en étant le premier sur la route pour la deuxième étape du Rallye de Liepāja.

Cais, âgé de 21 ans, a conclu la journée de samedi en 10e position, ce qui le place en tête du paquet pour les six spéciales du jour dans lesquelles le top 10 d’hier soir s’élancera en ordre inversé.



“J’ai beaucoup progressé aujourd’hui, nous avons fini 10e au général”, a dit le Tchèque promu de l’ERC3 Junior, qui pilote une Ford Fiesta R5 MkII sous la bannière du Yacco ACCR Team, au regroupement à Liepāja hier soir.“C’est un résultat génial pour aujourd’hui et ce n’est pas génial pour demain, car nous nous élancerons en premier et nettoierons la route pour tout le monde.”



Cais a cependant ajouté :“Mais c’est le rallye et je suis content de pouvoir m’essayer à ça [ouvrir la route]. Ça pourrait m’arriver [dans le futur], alors comme ça je saurai à quoi ça ressemble. Je m’attends à ce que ça glisse beaucoup demain.”



L’ordre de départ pour la deuxième étape apparaît ci-dessous :



Ordre de départ dimanche Rallye de Liepaja 2020

ERC À regarder et écouter en direct : ne manquez rien de l’étape décisive en ERC à Liepaja IL Y A 3 HEURES

The post Ouvrir la route n’est pas mal du tout pour le Junior ERC Cais appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Gryazin espère reprendre le Rallye de Liepaja en ERC après sa sortie de route IL Y A 12 HEURES