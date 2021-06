Sami Pajari a fait des débuts parfaits dans le Championnat d'Europe des Rallyes avec un doublé ERC3/ERC3 Junior sur sa Ford Fiesta Rally4 équipée de Pirelli.

Le Finlandais a devancé le Français Mathieu Franceschi (Peugeot 208 Rally4) pour les places d'honneur en ERC3. Pep Bassas, du Rallye Team Spain, s'est classé troisième.

« C’est génial pour tout dire, c’est la première fois que je cours en ERC et je gagne, ça ne pouvait pas se passer mieux », a déclaré Pajari. « Il y a eu une compétition serrée qui m’a beaucoup impressionné, donc ce n’était pas une tâche facile. C’est agréable de voir que les gars contre qui je suis en compétition pour la première fois sont de bons concurrents. Je dois dire un grand merci à M-Sport Poland, la voiture était incroyable et c’est une victoire d’équipe. »

Łukasz Lewandowski a fait faire ses débuts en ERC3 à l'Opel Corsa Rally4 et a pris la sixième place derrière Norbert Maior et Nick Loof.

Pajari a aussi terminé en tête du classement de l'ERC3 Junior devant Maior, Loof, Kasper Kasari, Daniel Polášek et Amaury Molle, qui est reparti pour la deuxième étape après s'être arrêté samedi en raison d'un problème de pression d'huile.

Ola Jr Nore était en passe de monter sur le podium de l'ERC3/ERC3 Junior, au volant de sa Renault Clio Rally4, quand un problème de boîte de vitesses l'a contraint à l'abandon une spéciale avant l'arrivée.

Un bris de direction a stoppé Martin László dans l'ES13, tandis qu'un incendie a forcé Nikolai Landa à renoncer dans l'ES12.

Jean-Baptiste Franceschi n'a pas non plus tenu la distance et Florian Bernardi n'a pas pris le départ en raison des dommages subis par sa Clio Rally4 lors des essais.

