Le problème a frappé ce concurrent du Championnat FIA ERC1 Junior le samedi après-midi et a entraîné qu’il ne soit plus en mesure d’entendre les notes énoncées par sa copilote Ursula Mayrhofer.

“Nous avons fait une spéciale où il était complètement hors d’usage et je ne pouvais comprendre Ursula”, a expliqué Dinkel, pilote Brose Motorsport. “Une connexion manquait et j’ai juste suivi mes yeux, je n’avais pas le choix, mais parfois j’ai freiné quand j’aurais pu passer à fond et ça a été une déception pour nous.”