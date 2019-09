Panteli mène le classement ERC2 à domicile

Petros Panteli a fait bon usage de sa connaissance du terrain dans les trois premières spéciales du Rallye de Chypre, prenant une avance confortable en tête de la catégorie ERC2 du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Ses rivaux étaient bien conscients de la réputation du Rallye de Chypre d'être difficile, et certains comme le leader du championnat Juan Carlos Alonso et Dmitry Feofanov (Sporta Klubs Autostils Rally Team) ont été prudents d'entrée.

“Nous n'attaquons pas dans cette première boucle, notre stratégie sera de creuser un bon écart sur les concurrents ERC2 suivants et de le conserver en roulant prudemment et proprement”, a déclaré Kyprianos Christodoulou, le copilote de Panteli. “Le rallye de cette année est aussi dur que possible, il ne pourrait pas l'être plus.”

Alors que Panteli se portait immédiatement en tête du rallye, son compatriote Antonis Chilimintris, sur une autre Mitsubishi Lancer Evolution X, a semblé compétitif derrière lui.

Mais les chances de victoire de Chilimintris en ont pris un coup quand une panne d'intercom l'a empêché d'entendre les notes de son copilote Stelios Elia dans la deuxième spéciale, la plus longue du rallye avec 23,23 kilomètres – et lui a fait perdre plus d'une minute sur Panteli.

Alonso a ensuite passé Chilimintris pour la deuxième place dans Analiontas, dernière spéciale de la boucle, le duo étant séparé désormais de seulement 4''2.

Feofanov, qui découvre les routes chypriotes, est le dernier représentant d'un quatuor de pilotes d'une Lancer Evolution X à trois minutes de Chilimintris.

Louis Papageorgiou (SLT Rally Team) complète le top 5 sur sa plus ancienne Mitsubishi Lancer Evolution IX.

