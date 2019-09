Panteli se maintient en ERC2, Alonso vise le titre malgré des ennuis

Juan Carlos Alonso conserve ses espoirs de décrocher un premier titre ERC2 à une manche du but malgré une fuite de liquide de frein, alors que l'expert local Petros Panteli est en lice pour une deuxième victoire consécutive à domicile.

Panteli (Q8 Oils Rally Team) s'est montré dominateur dans la catégorie des voitures de série, gagnant toutes les spéciales de la première étape pour mener confortablement.

Mais derrière lui, l'action n'a pas manqué dans la lutte pour la deuxième place. Antonis Chilimintris est d'abord tombé dans les griffes du leader au championnat ERC2, Alonso, après la deuxième spéciale de la matinée, en raison d'une panne d'intercom qui l'a empêché d'entendre les notes.

Alonso a pris brièvement la deuxième place, avant de la rétrocéder à Chilimintris dans la quatrième. Les problèmes ont alors commencé pour Alonso, sa Mitsubishi perdant du liquide de frein dans Lefkara – la plus longue spéciale du rallye avec plus de 23 kilomètres.

“On a perdu les freins. On a une fuite. On l'a réparée mais on n'a plus assez de liquide de frein, on a comblé avec de l'eau. Et ça marche !”, a dit un Alonso soulagé.

“On a reçu une pénalité puisqu'on a pointé trois minutes en retard, mais ça va. On devait assurer dans la dernière spéciale, et on l'a terminée.”

Il a encore perdu 30 secondes dans celle-ci, se trouvant repoussé à 1'24''1 de Chilimintris.

Un score final de 18 points sur ce Rallye de Chypre suffirait à Alonso pour s'assurer mathématiquement du titre ERC2. Or, il compte déjà les 15 de sa troisième place et cinq de bonus pour cette position au terme de la première étape. Reste maintenant à finir le rallye.

Malgré ses ennuis tardifs, la troisième place d'Alonso semble solide puis que Dmitry Feofanov (Sporta Klubs Autostils Rally Team) est à plusieurs minutes derrière lui.

Feofanov court à Chypre pour la première fois et a qualifié son apprentissage de “compliqué”– même s'il remplit son objectif de finir dans le top 5 avec la quatrième place provisoire.

Le Russe a été en mesure de creuser régulièrement l'écart avec Louis Papageorgiou (SLT Rally Team) au fil de la journée, le Chypriote complétant le top 5 avec sa plus ancienne Mitsubishi Lancer Evolution IX.

