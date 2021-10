Pas même une “erreur idiote” n’a pu décourager Javier Pardo dans sa quête d’une quatrième victoire consécutive en ERC2 au Rallye Serras de Fafe e Felguieras.

L’Espagnol, au volant de la Swift R4lly S de Suzuki Motor Ibérica, compte plus de deux minutes d’avance sur son coéquipier, Joan Vinyes, après avoir commis deux erreurs dans l’ES4.



“Dans un virage lent à gauche, j’ai fait une erreur et je suis allé au fossé, j’ai calé le moteur et je n’ai pas pu redémarrer”, a expliqué Pardo.“Puis, dans un autre virage lent à gauche, je n’ai pas bien négocié la courbe et j’ai dû mettre la marche arrière [pour repartir]. Mais la voiture a été bonne et je suis content.”



L’Andorran Vinyes, quant à lui, a survécu à un tête-à-queue dans l’ES2 et admis avoir résisté à la tentation de partir en“attaque maximale”en raison des conditions.



Victor Cartier est troisième sur la Toyota Yaris Rally2 Kit qu’il a lui-même construite, malgré une crevaison dans l’ES5 et“quelques frayeurs dans la boue”. Le jeune pilote et ingénieur français devance d’une place Dmitry Feofanov, dans une lutte serrée avec Pardo pour le titre ERC2.

