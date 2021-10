Malgré un pneu endommagé dans l’ES3, une cinquième victoire consécutive de Javier Pardo dans le Championnat FIA ERC2 des Rallyes est en bonne voie.

Son équipier au sein de l’équipe Suzuki Motor Ibérica, Joan Vinyes, a perdu la première place après une sortie de route, qui a endommagé la suspension de sa Swift R4lly S dans l’ES6, avant d’abandonner.



Le rival de Pardo pour le titre, Dmitry Feofanov, est deuxième, suivi de Martin Rada, qui a pris la troisième place et la tête de l’Abarth Rally Cuplorsqu’un problème électrique a ralenti Dariusz Poloński dans l’ES7.



Victor Cartier a surmonté des problèmes de freins et une fuite d’eau pour terminer la première étape en quatrième position sur la Toyota Yaris Rally2 Kit construite par ses soins, devant Poloński. Roberto Gobbin est sixième et Csaba Juhász, septième.



Tibor Érdi Jr, héros local et triple champion ERC2, était en deuxième position quand il a abandonné à la mi-journée avec une boîte de vitesses cassée sur sa Mitsubishi Lancer Evolution X. Contrairement à Vinyes, il ne repartira pas pour l’étape décisive de dimanche.

