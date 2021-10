Dani Sordo a expliqué samedi soir comment sa tentative de remporter une première victoire dans le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA avait capoté lors de la dernière spéciale du jour sur le Rallye Serras de Fafe e Felguieras.

Sordo était en tête de l’épreuve entièrement sur terre à la mi-journée, mais il a rencontré des difficultés dans l’ES5, puis dans l’ES8, au volant de la Hyundai i20 R5 du Team MRF Tyres.



“Nous avons livré une bonne bataille pour la tête avec [Andreas] Mikkelsen et Alexey Lukanyuk”, a déclaré l’Espagnol.“C’était assez serré, puis nous avons perdu du temps au début de la cinquième spéciale, mais nous nous sommes battus. Malheureusement, nous avons ensuite perdu une partie de la direction trois kilomètres après le départ de la dernière spéciale. Nous nous sommes arrêtés pour réparer mais après quelques kilomètres supplémentaires, nous avons heurté une pierre et cassé la suspension.”



“La matinée avait été bonne, avec trois victoires en spéciale pour MRF Tyres, et pour être en tête après l’assistance. Nous allons maintenant amener la voiture à l’assistance pour essayer de la réparer pour demain [dimanche].”



Simone Campedelli, qui, comme Sordo, court sous la bannière du Team MRF Tyres au Portugal, n’a pas non plus pu terminer la première étape, s’arrêtant dans l’ES6 avec une panne mécanique.



“Nous avons bien commencé mais nous avons eu beaucoup de malchance”, a expliqué l’Italien.“Je suis déçu car j’avais un bon rythme et nous aurions pu améliorer notre position. Les pneus MRF ont bien fonctionné mais nous avons perdu de la puissance avec un problème de wastegate du turbo. Je n’avais pas de puissance du turbo. J’ai essayé de continuer mais avec les conditions glissantes et ces problèmes, c’était trop risqué. Nous avons donc dû nous arrêter pour la journée.”



Photo :Chris Rawes/ERC Radio

