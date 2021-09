L’espoir norvégien Ola Jr Nore a promis de jouer la sécurité lors de ses débuts au Rallye des Açores.

Le concurrent du Championnat FIA ERC3 a eu du mal à trouver du temps de course cette saison après être sorti de la route dès les essais du Rally di Roma Capitale et avoir été contraint de se retirer du Barum Czech Rally Zlín pour cause de maladie.



Avec son nouveau copilote Lucas Karlsson, Nore veut terminer les 13 spéciales de São Miguel au volant de sa Renault Clio Rally4 pilotée par le Toksport WRT.



“L’objectif est d’atteindre l’arrivée, j’ai juste besoin d’accumuler de l’expérience et d’apprendre”, a déclaré Nore.“Il n’y aura sans doute pas de pilotage à la Mad Max avec des victoires en spéciale et ainsi de suite, j’ai juste besoin d’engranger de l’expérience désormais.”

