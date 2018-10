L'espoir du FIA ERC Junior Under 27 Mattia Vita a manqué la Spéciale de Qualification du Rally Liepāja, en raison de dégâts sur sa voiture après un choc contre un arbre.

C'est durant la première séance d'essais libres de la matinée que Vita est parti au large dans un virage à gauche rapide, moins d'un kilomètre après la ligne de départ. Un des cinq premiers pilotes à s'élancer dans la spéciale, Vita est tombé sur de la terre meuble à la surface, rendant les conditions plus glissantes qu'à la normale.

“J'ai fait une erreur assez stupide, en manquant un point de freinage aux Essais Libres 1. J'ai perdu totalement le contrôle de la voiture dans un virage rapide et je suis parti dans la forêt”, a expliqué l'Italien.

Les dégâts qui en ont découlé sur sa voiture équipée de Pirelli ont entraîné que celle-ci soit ramenée directement à l'assistance pour être réparée. L'occasion pour Vita de louer le travail des mécaniciens du TRT Rally Team.

“Il semble certain qu'on a cassé l'arbre de transmission. On doit vérifier si le moteur est OK. Mais c'est sûr, on n'a pas d'arbre de transmission [en état de marche], alors les gars le changent.”

“Un grand merci à eux, il ont été très rapides pour sortir la voiture de la forêt et la ramener au parc d’assistance.”

The post Pas de qualification pour le Junior ERC Vita après un accident appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.