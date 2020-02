Pas une blague, mais un rêve : l’ancien champion de descente moto Cais s’attaque à l’ERC1 Junior

Erik Cais va passer au niveau Rally2 (anciennement R5) en FIA European Rally Championship – trois ans après une blessure qui l'a contraint à renoncer à sa carrière à succès en courses de descente moto.

Âgé de 20 ans, Cais troque la Ford Fiesta R2T avec laquelle il a pris la deuxième place de l'ERC3 et la quatrième position de l'ERC3 Junior soutenu par Pirelli en 2019 pour une Ford Fiesta R5 MkII préparée par son écurie, Orsák Rallysport. Elle sera engagée sous la bannière du Yacco ACCR Team, en référence à ses principaux partenaires, Yacco et l'Autoclub de République tchèque. Jindřiška Žáková restera sa copilote.



Tous les chemins mènent à Zlín pour Cais, candidat au titre ERC1 Junior

Cais entamera sa campagne en ERC1 Junior à l'Azores Rallye du 26 au 28 mars et participera aux cinq autres manches de l'ERC1 Junior, y compris l'épreuve décisive, le Barum Czech Rally Zlín, son rallye à domicile, du 28 au 30 août.



“C'est vraiment génial d'être dans une R5 en championnat d'Europe si tôt pour apprendre et progresser,” déclare Cais. “La R2 était vraiment super comme première étape, mais la R5 est ce dont nous avons besoin pour les prochaines années. Mais si vous m'aviez demandé le jour de mes 18 ans, quand j'étais à l'hôpital avec la clavicule cassée après un accident de moto, si j'allais piloter une voiture de rallye, je vous aurais dit que vous plaisantiez. Maintenant, trois ans plus tard, je suis en ERC avec une R5 et c'est un véritable rêve. C'est quelque chose à quoi je ne me serais jamais attendu après trois saisons en rallye. Je n'arrive pas à y croire, mais c'est une réalité et je dois donc me concentrer.”



“Pour l'instant, l'ERC1 Junior est la priorité et nous verrons comment se passera la saison avant de prendre une décision sur les deux dernières manches, à Chypre et en Hongrie.”



Des notes différentes en Rally2

Cais a participé à sept rallyes d'ERC3/ERC3 Junior en 2019 mais a été contraint de manquer le Rally Islas Canarias, puisqu'il passait alors ses derniers examens scolaires. Cela a permis une première excursion au niveau R5 lors du Vančík Rallysprint Kopná avec Žáková comme copilote et la deuxième place au général. Après ces débuts impressionnant, il s'est classé dixième de la catégorie R5 et 11e au général au Rallye du Var en novembre dernier.



“Je connaissais les spéciales de Kopná, donc j'ai pu rouler vraiment vite,” explique Cais. “Mais le Rallye du Var, c'était nouveau pour moi et j'ai beaucoup appris, notamment la différence au niveau de mes notes. Je ne change pas toutes les notes, mais dans certains virages, la corde est différente entre la R2 et la R5 ; il faut donc que j'adapte un peu les notes. Les premières courses de la saison seront presque des nouveautés. Je connais les Açores depuis l'an dernier, mais pas tant que ça. Je sais que ce sera vraiment difficile mais j'essaierai d'être à la limite autant que possible et je ferai de mon mieux pour exploiter au maximum le potentiel de cette voiture.”



Cais chérit la continuité

Cais reconnaît que la continuité permise par la prolongation de son partenariat avec Orsák Rallysport et Jindřiška Žáková l'aidera à s'acclimater à la catégorie reine de l'ERC. “C'est vraiment important, car Jindřiška connaît le rythme de ce que je veux dans la voiture, et dans l'équipe, tout le monde se connaît, donc nous pouvons progresser.”



Difficile de comparer les exploits sur deux roues et sur quatre

Cais, qui a commencé les descentes moto en montagne à l'âge de sept ans, était pilote d'usine en Coupe du Monde. Cependant, alors qu'il s'entraînait pour la saison 2017, il a eu un accident et s'est cassé quatre os de la clavicule. Après une longue convalescence, Cais a décidé de renoncer à la compétition sur deux roues et est passé sur quatre, suivant son père Miroslav en rallye en 2018. C'était une bonne décision : seule une crevaison tardive a privé Cais de la victoire dans la catégorie 2WD au Barum Czech Rally Zlín face à une concurrence internationale relevée.



Lorsqu'il lui est demandé si le succès en ERC serait encore plus glorieux, Cais répond : “C'est vraiment difficile de comparer la moto de montagne à la voiture de rallye car il n'y a qu'une spéciale d'environ trois kilomètres de long, mais 400 personnes qui veulent vous battre. En rallye, il y a 20 ou 30 personnes dans la même catégorie et il faut lutter pendant deux jours, ce qui est vraiment difficile. Il faut encore que j'apprenne combien de puissance je peux utiliser dans la première spéciale par rapport à la fin de la journée, où l'on peut aller absolument à fond et où l'on ne peut qu'établir le chrono. Sur la moto, il faut forcément aller à fond, et si l'on commet une erreur, on sait que c'est impossible de la rattraper. En rallye, on peut essayer d'attaquer, et je veux vraiment faire de mon mieux pour faire la fierté de nos partenaires.”



Yacco, GPD, l'Autoclub de République tchèque, Cais, VP Racing, Pirelli, A-Team, P1 et Hothess soutiendront la saison de Cais en ERC1 Junior Championship.



Le saviez-vous ?

Comme son modèle Colin McRae, Erik Cais est né le 5 août, mais 4 ans après le titre mondial de cette légende du rallye. McRae étant son héros d'enfance et son père Miroslav ayant fait partie des dix meilleurs pilotes tchèques entre 1997 et 2008, il n'est pas surprenant que Cais Jr s'y soit lancé de manière si impressionnante.



Où voir Erik Cais en 2020

Azores Rallye, 26-28 mars ; Rally Islas Canarias, 7-9 mai ; Rally Liepāja (Lettonie), 29-31 mai ; 77e Rally Poland, 26-28 juin ; Rally di Roma Capitale (Italie), 24-26 juillet ; Barum Czech Rally Zlín, 28-30 août. Ainsi que des rallyes supplémentaires à confirmer.

The post Pas une blague, mais un rêve : l’ancien champion de descente moto Cais s’attaque à l’ERC1 Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.