Pâtes au poulet pour le leader Gryazin après une frayeur à 150 km/h en ERC

Candidat au titre ERC Junior des moins de 28 ans, ce week-end, Nikolay Gryazin a admis avoir été “inquiet” mais être désormais “calme” après sa frayeur à haute vitesse dans la deuxième spéciale du Rally Liepāja, ce matin.

Le Russe de 21 ans s'est montré le plus rapide dans chacune des trois spéciales pour l'instant, sur cette manche de clôture du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, malgré sa frayeur dans celle de LDZ Cargo avec sa ŠKODA Fabia R5 équipée de pneus Pirelli.

“J'ai manqué le point d'entrée en allant trop vite”, a expliqué le leader du Championnat FIA ERC Junior Under 28. “Je suis arrivé trop tard sur le virage, suis allé trop au large, j'ai perdu de la vitesse et la voiture est allée dans un fossé. On s'est arrêtés, on a fait marche arrière mais après, il y avait 700 mètres de ligne droite et on a donc perdu beaucoup [de temps].”

“Je me suis inquiété mais maintenant je suis calme, et ça va”, a-t-il ajouté à l'assistance de la mi-journée à Liepāja, où il a apprécié un bol de poulet et de pâtes.

Gryazin a pris la direction des trois spéciales de l'après-midi avec une avance de 10''6 sur un de ses rivaux pour le titre ERC Junior U28, Chris Ingram. “On prévoit d'être plus rapides parce qu'on va corriger quelques notes. Mais on verra ce que les gars peuvent faire, c'est important d'être à l'arrivée.”

