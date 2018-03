Pellier apprend des meilleurs en ERC

Laurent Pellier a tiré le meilleur de son abandon prématuré sur le Rallye Azores Airlines en observant ses rivaux en action sur cette manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

La course de Pellier a connu une fin abrupte dès le premier après-midi quand un souci électrique a stoppé la PEUGEOT 208 T16 du Français et l'a contraint à attendre la deuxième étape pour repartir.



Absent des spéciales du samedi, le pilote de la PEUGEOT Rally Academy a ainsi passé une partie de la journée à essayer de déceler des “trucs” chez ses concurrents de l'ERC en allant assister aux spéciales dans la campagne autour de São Miguel.



“On a abandonné le jeudi en raison d'un problème électrique”, rappelle le nouveau venu dans la catégorie R5.“J'aurais préféré rester dans la voiture mais c'est comme ça. Du coup, je me suis rendu dans les spéciales le vendredi pour voir mes adversaires, car on veut être plus performants.”