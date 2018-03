Pellier “extrêmement motivé” avant ses débuts en ERC

Laurent Pellier sera “extrêmement motivé” quand il fera ses débuts en Championnat d'Europe FIA des Rallyes, cette semaine aux Açores.

Le Français grimpe dans la catégorie ERC Junior Under 28 (moins de 28 ans) en tant que membre de la reconnue PEUGEOT Rally Academy, récompense pour avoir remporté la 208 Rally Cup dans son pays.



Et si ce spectaculaire rallye sur terre comme la PEUGEOT 208 T16 sont tout nouveaux pour Pellier, le lauréat de l'ERC Junior Experience est impatient de commencer.



“Le prix mis sur pied par PEUGEOT Sport signifie que j'ai un programme d'usine avec l'équipe de la PEUGEOT Rally Academy sur une PEUGEOT 208 T16 cette année, et cela m'a procuré une sorte de liberté”, dit Pellier.“J'ai le plein soutien de PEUGEOT Sport, ce qui est extrêmement motivant, et j'ai pu travailler sur ma condition physique, avec déjà quelques résultats tangibles.”



“J'ai eu une chance de piloter la voiture et je reçois quelques conseils de l'ancien pilote PEUGEOT Sport Enrique García Ojeda. Je n'avais jamais conduit de quatre roues motrices auparavant, alors j'ai beaucoup à apprendre, à quoi m'adapter. Il faut mettre derrière soi les réflexes qu'on a développés en deux roues motrices, et, en un sens, c'est presque comme réapprendre à piloter. Cela dit, je trouve le pilotage d'une quatre roues motrices plus facile. Je veux dire par là qu'on peut être plus compétitif si l'on trouve bien la technique.”