Pellier revient fort en ERC

Laurent Pellier est bien revenu après son abandon de samedi pour terminer septième de catégorie sur la manche polonaise du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Pellier a renoncé durant la première étape avec un radiateur endommagé mais a repris la course le dimanche pour la dernière, après que les mécaniciens de la PEUGEOT Rally Academy on réparé sa 208 T16, pour prendre la septième place de l'ERC Junior des moins de 28 ans.

“C'était dommage samedi mais beaucoup mieux dimanche, en particulier dans l'après-midi”, a dit le diplômé de l'ERC Junior Experience, copiloté par Geoffrey Combe. “Ce n'était que mon second rallye sur terre avec une quatre roues motrices et la voiture a très bien fonctionné. J'ai encore cherché mon set-up mais on a appris beaucoup, on a fait quelques bon temps et je suis content. J'aime les spéciales rapides, et j'ai aimé celles d'ici.”

