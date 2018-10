Pellier veut bien finir la saison ERC Junior U28 avec Peugeot

Laurent Pellier va conclure sa saison de récipiendaire du prix de la PEUGEOT Rally Academy, en Championnat d'Europe FIA des Rallyes, avec la finale de la saison 2018 au Rally Liepāja, du 12 au 14 octobre.

Pellier avait reçu cette opportunité après avoir remporté la 208 Rally Cup en France la saison dernière, ce qui lui avait aussi donné la chance de passer sur une quatre roues motrices.

Diplômé de l'ERC Junior Expérience, Pellier a fait mentir son manque d'expérience du niveau de performance d'une R5 pour inscrire régulièrement des points en ERC Junior des moins de 28 ans, et signer un meilleur temps au général en spéciale lors du Rallye des Canaries, en mai.

“Malgré ma participation en ERC Junior ici-même en 2017, je me rends en Lettonie avec beaucoup de spéciales à découvrir sur une quatre roues motrices”, dit Pellier. “La distance chronométrée sera un peu supérieure à 200 kilomètres, il nous faudra donc être attentifs et concentrés durant les reconnaissances et les Essais Libres pour être prêts à 100%.”

“Les routes peuvent être larges puis étroites et parfois, on doit tout lâcher et partir dans de grandes glissades sans freiner. Nous espérons pouvoir faire un bon résultat avec la PEUGEOT 208 T16 sur cette dernière manche. Nous voulons finir la saison sur le meilleur classement possible pour la PEUGEOT Rally Academy.”

