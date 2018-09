Pellier veut utiliser son expérience de l’ERC à Chypre pour ses débuts en Pologne

Laurent Pellier compte sur la connaissance acquise au Rallye de Chypre, où il a remporté sa catégorie, pour ses débuts sur la 75e édition du PZM Rallye de Pologne, cette semaine.

Pellier s'est imposé en ERC3 à Chypre lors de son unique sortie de l'année sur une PEUGEOT 208 R2 du Saintéloc Junior Team. Armé d'une 208 T16 plus évoluée et rapide en Pologne, dans le cadre de sa campagne en Championnat FIA ERC Junior des moins de 28 ans (Under 28), le Français est confiant après s'être préparé pour ce nouveau défi.

“J'aime la terre et je me sens à l'aise sur cette surface”, explique le pilote de la PEUGEOT Rally Academy.“En 2017, j'ai remporté trois manches sur terre de la 208 Rally Cup [en France], et cette année, j'ai gagné à Chypre avec la PEUGEOT 208 R2. À Mikołajki, avec la 208 T16, je vais devoir m'adapter au pilotage d'une quatre roues motrices sur la terre – quelque chose que je n'ai fait qu'une fois auparavant, aux Açores. Je veux acquérir plus d'expérience en Pologne et obtenir le meilleur résultat possible.”

