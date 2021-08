Une pénalité de trois minutes pour pointage anticipé à l’assistance d’Otrokovice le matin a mis à mal la tentative de Jean-Baptiste Franceschi de réaliser le doublé ERC3/ERC3 Junior au volant de sa Renault Clio Rally4 du Toksport WRT.

Les malheurs du Français ont permis à Pep Bassas d’être en tête de l’ERC3 pour le Rallye Team Spain, tandis que Norbert Maior a l’avantage en ERC3 Junior – tous deux sur des Peugeot 208 Rally4 équipées de pneus Pirelli.



“Ça a été une journée parfaite, cette pénalité mise à part”, a dit Franceschi.“C'est comme ça, tout le monde fait des erreurs.”



Cependant, Franceschi a encore de l’espoir après une succession de victoires en spéciale qui le place à 23,4s du leader de l’ERC3 Junior, Maior donc, avant la deuxième étape et à 1m19,4s de Bassas en ERC3.



Maior est deuxième de l’ERC3, suivi des concurrents de l’ERC3 Junior que sont Martin László, Franceschi et Daniel Polášek. Adrienn Vogel et Ekaterina Stratieva sont respectivement 11e et 12e en ERC3, tandis que Łukasz Lewandowski est huitième de la catégorie sur une Opel Corsa Rally4. Mais la journée a été difficile pour plusieurs concurrents de l’ERC3 Junior : Alejandro Cachón, le leader du championnat Sami Pajari, Nikolai Landa et Nick Loof ont tous abandonné.

ERC Érdi surmonte la peur pour garder la tête en ERC2, Poloński mène en Abarth Rally Cup IL Y A UNE HEURE

ERC Zlin ERC, résumé étape 1 : Cais devance le roi Kopecky de nuit et prend la tête à domicile IL Y A UNE HEURE