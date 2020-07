Petite erreur, grosses conséquences : Fourmaux explique son accident à Rome en ERC

-

Une “petite erreur” a causé la sortie de route à grande vitesse d'Adrien Fourmaux au Rally di Roma Capitale, samedi dernier.

Retardé par une crevaison dans les cinq derniers kilomètres de la spéciale d'ouverture, Fourmaux a vu ses débuts en Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA aller de mal en pis puisqu'il est sorti de la route à grande vitesse dans la suivante.

“Dans la spéciale 2, c'était totalement inattendu”, a dit le Français. “Dans un virage très rapide, je suis passé trop près d'un bloc dans le mur, ça a cassé quelque chose sur la roue avant droite et on a fini sur la montagne. Il y avait un truc blanc devant le mur. Je ne pouvais pas voir la trajectoire et j'ai tourné trop tôt, j'étais trop proche du mur et j'ai cassé quelque chose. C'était un peu bosselé juste avant.”

“Ensuite, la voiture a fait un tonneau et c'était fini pour nous. C'est vraiment une petite erreur qui a eu de grosses conséquence, ce n'est pas agréable mais ça fait partie du jeu – c'est le rallye, et parfois ça ne fonctionne pas pour nous. C'est toujours difficile, après quatre mois, de remonter dans la voiture et d'être très précis, de savoir exactement où est une roue quand c'est très rapide. On en reviendra plus forts, c'est sûr.”

Fourmaux pilotait une Ford Fiesta R5 MkII du M-Sport Ford World Rally Team.

