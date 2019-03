Peugeot Sport continue à soutenir les jeunes talents en ERC

Peugeot Sport va continuer à utiliser le Championnat d'Europe FIA des Rallyes pour aider les jeunes talents avec la confirmation que Yohan Rossel et Catie Munnings courront dans la catégorie ERC3 pour la Peugeot Rally Academy en 2019.

Rossel, 24 ans, obtient sa première campagne ERC en tant que vainqueur de la 208 Rally Cup basée en France. Munnings, 21 ans, aura le soutien de Peugeot UK et rejoint la Peugeot Rally Academy pour la première fois après une impressionnante saison 2018 en ERC Junior des moins de 27 ans (U27) qui l'a vue inscrire des points lors des six manches.

Laurent Guyot, Responsable des Programmes Compétition Client de Peugeot Sport, déclare : “La décision d'offrir à Yohan Rossel un volant avec la Peugeot Rally Academy était parfaitement logique au vu des résultats qu'il a obtenus et de ses performances dans la 208 Rally Cup l'année dernière.”

“Yohan a fourni une nouvelle illustration de sa vitesse et de sa régularité avec la Peugeot 208 R2 en gagnant la catégorie deux roues motrices au Rallye Monte-Carlo, en janvier, qui a été un rendez-vous particulièrement exigeant. Peugeot Sport a toujours souhaité aider les espoirs talentueux à atteindre le sommet, et Yohan cadre parfaitement avec cette politique.”

“C'est aussi un plaisir d'avoir Catie Munnings avec nous chez Team Peugeot Rally Academy cette saison. Catie est soutenue par Peugeot UK et a une bonne expérience de l'ERC, progressant à chacune de ses participations.”

Jean-Baptiste Ley, Coordinateur de l'ERC, déclare :“La décision de Peugeot Sport de poursuivre sa participation en ERC est une nouvelle approbation du championnat et du rôle vital qu'il exerce en permettant aux jeunes pilotes de progresser depuis le niveau national et leur procurant le talent pour monter sur la scène mondiale.”

“En Yohan Rossel, nous avons un jeune talent français ayant une forte réputation et un bagage fait de succès avec la Peugeot 208 R2.”

“D'autre part, pour Catie Munnings, recevoir cette opportunité est une nouvelle fantastique et une récompense pour son excellente progression depuis qu'elle a intégré l'ERC en tant que virtuelle novice en 2016. Son implication en ERC et son dur travail ont vraiment payé. Nous ne doutons pas qu'elle tirera le meilleur de cette opportunité.”

Munnings : même voiture, nouvelle copilote

Catie Munnings a recruté la copilote norvégienne Veronica Engan pour l'accompagner dans sa 208 R2 du Team Peugeot Rally Academy en 2019, et se concentrera sur les points en ERC3. “Je vais participer à ma troisième saison ERC”, dit la Britannique. “J'aime ce championnat, je m'y sens à l'aise et j'en connais bien les rallyes. Avec le soutien de Peugeot UK, je rejoins le Team Peugeot Rally Academy. J'ai débuté ma carrière sur une Peugeot 208 R2 et je suis très fière d'intégrer cette équipe. Porter les couleurs de Peugeot Sport est une motivation supplémentaire. Avec Veronica, nous sommes impatientes de lancer notre saison.”

Année chargée pour le grand espoir Rossel

Yohan Rossel combinera une saison en Championnat de France FIA des Rallyes, sur une Citroën C3 R5, et sa première campagne ERC avec son copilote Benoît Fulcrand. “Être en mesure de disputer l'ERC3 avec le Team Peugeot Rally Academy est une opportunité énorme”, dit Rossel. “L'ERC, ses rallyes et l'équipe sont tout nouveaux pour nous mais c'est un défi excitant. Dans le même temps, nous connaissons déjà bien la 208 R2, bien sûr, et nous sommes impatients d'entamer notre nouvelle aventure avec Peugeot Sport. C'est une grande chance pour nous et nous frissonnons à la perspective de débuter notre première manche ERC.”

