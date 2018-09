Pieniążek déplore la perte d’un potentiel podium à domicile en ERC

Łukasz Pieniążek ne peut que se demander ce qui aurait pu se passer sans la sortie de route qui lui a coûté un potentiel podium à domicile en Championnat d'Europe FIA des Rallyes, samedi matin.

L'ancien diplômé de l'ERC Junior a passé les deux dernières saisons à courir en championnat du monde, mais faisait son retour sur la scène européenne ce week-end.

Bien parti et s'étant emparé de la quatrième place après deux spéciales, il allait voir son rallye s'achever peu après en tapant un arbre, 400 mètres après le départ dans la spéciale de Świętajno.

“C'est dommage car on voulait se montrer à notre avantage ici. On savait avoir avoir le rythme depuis un certain temps, on l'a gardé et les temps en spéciale allaient en s'améliorant. Le podium était une possibilité”, dit Pieniążek.

Pilotant une ŠKODA Fabia R5 de la structure finlandaise Printsport, Pieniążek – candidat à la victoire en ERC Junior Under 28 – avait commencé sur la défensive après qu'une surchauffe moteur l'eût renvoyé à une lointaine 13e place dans la Spéciale de Qualification du vendredi, compromettant sa position de départ et le forçant à balayer la route.

“Cela a augmenté la pression et je craignais de perdre beaucoup de temps durant cette première boucle, à nettoyer la route”, explique-t-il. “Commettre une erreur était très facile et dans la seconde spéciale du samedi, dans une portion très glissante, la voiture n'a tout simplement pas tourné et on est sortis droit dans un arbre. C'était fini pour nous.”

“On voulait y aller à fond dès le début mais ce genre de tactique n'est jamais payant.”

