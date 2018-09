Pieniazek va disputer sa manche nationale de l’ERC

Diplômé de l'ERC Junior, Łukasz Pieniazek va faire son retour en Championnat d'Europe FIA des Rallyes quand celui reprendra dans sa Pologne natale, ce mois-ci.

Pieniazek a suivi l'exemple d'autres jeunes talents tels que Fabio Andolfi, Emil Bergkvist et Stéphane Lefebvre en rejoignant le championnat du monde après avoir glané de l'expérience – et des résultats – dans la catégorie ERC Junior des voitures de type R2 soutenue par Pirelli.

Mais si le championnat du monde reste sa préoccupation principale avec les rallyes de Grande-Bretagne et d'Espagne inscrits à son programme, Pieniazek apprécie la perspective de retrouver l'ERC en disputant le 75e PZM Rallye de Pologne, du 21 au 23 septembre.

Engagé dans la catégorie FIA ERC Junior des moins de 28 ans (U28), celle des jeunes pilotes au volant d'une voiture de type R5, Pieniazek sera en confrontation directe avec les candidats au titre que sont Fabian Kreim, actuel leader, Nikolay Gryazin, vainqueur de deux manches, et Chris Ingram, champion 2017 de l'ERC Junior U27.

“Nous sommes très excités de revenir en championnat d'Europe lors du Rallye de Pologne, où nous pourrons courir devant nos compatriotes mais aussi nos sponsors et partenaires”, dit le pilote de 27 ans. “Comme je suis engagé dans le Championnat FIA ERC Junior Under 28, ce sera bien d'être face à quelques-uns des pilotes que j'avais l'habitude d'affronter en ERC Junior U27, et ce sera aussi une préparation géniale pour les rallyes à venir en championnat du monde auxquels nous prendrons part, en Grande-Bretagne et en Espagne.”

Pieniazek pilotera une ŠKODA Fabia R5 pour l'équipe finlandaise Printsport, voiture dans laquelle il sera rejoint par son compatriote Przemyslaw Mazur. Ses espoirs d'obtenir un bon résultat sont élevés.

“J'ai fait le Rallye de Pologne en deux occasions, en 2016 où j'ai fini sixième de ma catégorie sur une Citroën DS3 R3T, et l'année dernière où j'ai mené une PEUGEOT 208 T16 à la 11e place de ma catégorie. Cependant, les World Rally Cars n'étant pas admises en ERC, ce sera la première fois que je serai en mesure de me battre pour les premières places du général, dans ce qui est un de mes rendez-vous préférés.”

Le Coordinateur de l'ERC, Jean-Baptiste Ley, se déclare satisfait d'accueillir le revenant Pieniazek dans le championnat qu'il a disputé pour la dernière fois en 2016 avant de passer à l'échelon mondial.

“C'est génial de voir Łukasz revenir en ERC pour sa manche nationale du championnat et pour ce qui sera une excellente opportunité de prouver son talent face à un plateau très relevé”, dit-il. “Łukasz était un concurrent de pointe en ERC Junior avant de passer au niveau mondial, et ce sera intéressant de le voir mettre en pratique ce qu'il a appris depuis cette promotion.”

