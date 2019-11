Pilote ERC Junior, Wagner triomphe en Autriche

Simon Wagner a démontré son potentiel avec une première victoire en championnat d'Autriche le week-end dernier.

Monté sur le podium en ERC3 Junior et en ERC1 Junior, Wagner a remporté le Rallye W4 dans son pays au volant d'une ŠKODA Fabia R5 Evo de l'Eurosol Racing Team, avec Anne Katharina Stein comme copilote.



Malgré cette performance, Wagner n'évoque qu'une fin de saison “quasi parfaite”, son petit frère Julian ayant manqué le titre d'Autriche après avoir été contraint à l'abandon sur problème de boîte de vitesses alors qu'il était en tête du rallye. C'est l'ancien pilote ERC Hermann Neubauer qui a été sacré.



“Nous ne pouvons que remercier tous ceux qui ont rendu ce brillant week-end possible, ŠKODA Motorsport et notre équipe pour cette parfaite ŠKODA Fabia R5 Evo,” déclare Simon Wagner. “Malheureusement, le double podium espéré pour les frères Wagner ne s'est pas concrétisé, mais 11 des 13 meilleurs chronos pour Julian et moi, c'est significatif. Félicitations à Hermann Neubauer pour son titre bien mérité.”



Photo :Facebook.com/simon.wagner.560

