Pilote ERC, Nucita affronte un autre pilote Abarth, Hauger, dans un défi de champions

Andrea Nucita, vainqueur de l'Abarth Rally Cup 2019 en FIA European Rally Championship, et Dennis Hauger, qui a remporté le titre d'Italian F4 Championship powered by Abarth l'an dernier, se sont affrontés dans un défi unique et ont fait jeu égal.

Tous deux ont été couronnés Champion des Champions après une bataille dans la nouvelle Abarth 695 70° Anniversario sur le circuit de Misano en Italie, alors qu'Abarth annonçait également ses projets compétition pour 2020.



Le Sicilien Nucita et le Norvégien Hauger ont tous deux eu l'opportunité de démontrer leur talent sur leur surface favorite, la terre et l'asphalte respectivement, et ont pu tester la surface choisie par leur adversaire.



Un communiqué d'Abarth indique : “Les deux spécialistes ont fait jeu égal en pilotant simultanément sur le circuit et sur une piste de terre, chacun avec l'avantage de son propre terrain.”



“Leurs deux styles de pilotage étaient très différents l'un de l'autre. Un circuit requiert de la précision, de la constance et la capacité à maîtriser la pleine puissance du moteur, sur une trajectoire précise. Une piste de terre requiert une capacité à improviser, à contrôler tout dérapage et, malgré une surface difficile, à être plus efficace dans la quête de la performance tout en profitant des qualités de stabilité et de motricité. Malgré tout, il n'y avait qu'un objectif : être le plus rapide des deux.”



Luca Napolitano, directeur de Fiat et Abarth en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, commente : "Nous voulions conclure la saison 2019 et entamer 2020 par un défi inhabituel. Andrea et Dennis sont deux pilotes différents en matière de caractéristiques, style et expérience de pilotage. Ils viennent clairement de deux catégories très différentes en sport automobile, mais avec un point commun : ils ont Abarth dans les veines. Nous les avons mis au volant de la nouvelle 695 70° Anniversario, et le résultat a été fantastique.”



“Tous les pilotes et équipes Abarth, que ce soit sur circuit ou en rallye, jouent un rôle crucial dans notre travail de recherche et développement. En fait, pour nous, la compétition représente une batterie d'essais rigoureux de solutions technologiques, que nous utilisons parfois en production de série par la suite.”



“En 2020, nous resterons engagés en sport auto, à la fois sur circuit avec la Formule 4 en Italie et en Allemagne et en rallye avec l'European Rally Championship et l'Abarth Rally Cup. Nous aimons nous mettre à l'épreuve et progresser au quotidien, comme nous l'a enseigné Carlo Abarth.”



La très performante Abarth 695 70° Anniversario, qui procure par ailleurs beaucoup de plaisir, s'est montrée capable de s'adapter à la fois au pilotage acrobatique de Nucita et à la précision de Hauger. Le résultat a été un match nul. En fin de journée, les deux pilotes ont été couronnés Champion des Champions.



Cliquezicipour voir le Champion of Champions eticipour regarder l'interview avec Luca Napolitano, directeur de Fiat et Abarth en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

The post Pilote ERC, Nucita affronte un autre pilote Abarth, Hauger, dans un défi de champions appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.