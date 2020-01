Pilote ERC, Zala est en tête du Dakar Rally

Vaidotas Žala, qui évolue aux avant-postes en ERC, est en tête du Dakar Rally suite à la première journée de course en Arabie saoudite hier (dimanche).

Le champion de Lituanie s'est classé dans le top 5 de plusieurs spéciales pour ses débuts en FIA European Rally Championship, au Rally Liepāja en mai dernier. Il a joué la victoire au PZM 76e Rally Poland un mois plus tard, mais une casse moteur en essais libres l'a empêché de prendre le départ à Mikołajki.



Même si le talent de Žala n'a jamais été remis en question, qu'il ait été le plus rapide pour le début du Dakar au volant d'une Agrorodeo X-raid MINI est quelque peu une surprise compte tenu du calibre de la concurrence, dont d'anciens vainqueurs du Dakar tels que Nasser Al-Attiyah, Stéphane Peterhansel et Carlos Sainz.



Peterhansel est deuxième après l'étape d'ouverture, Sainz troisième et Al-Attiyah quatrième.



Les 367 kilomètres de la deuxième étape d'aujourd'hui emmènent les concurrents d'Al-Wajh à Neom.

