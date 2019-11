Pilote ERC1 Junior soutenu par OSCARO, Loubet est champion du monde

Le pilote ERC1 Junior Pierre-Louis Loubet est le vainqueur de la catégorie FIA World Rally Championship 2 pour 2019, ayant vaincu le triple champion ERC Kajetan Kajetanowicz pour trois points.

Avec Vincent Landais pour copilote, Loubet a impressionné lors de ses deux apparitions en ERC1 Junior Championship cette saison, à l'Azores Rallye et au Rally Islas Canarias, avec le soutien du Team OSCARO. Il pilotait une ŠKODA Fabia R5 exploitée par 2C Compétition.



D'autres pilotes ERC Junior ont impressionné cette saison, notamment Nikolay Gryazin, champion ERC1 Junior 2018, et Fabio Andolfi, qui vient d'ERC3 Junior. Ils ont fini quatrième et cinquième respectivement.

