Les options de pneus Pirelli pour le 77e Rallye ORLEN de Pologne, première manche du Championnat d’Europe FIA des Rallyes de la FIA 2021, ont été révélées.

Les équipages Pirelli des voitures de type Rally2 seront équipés de pneus Pirelli Scorpion terre en composés K6 et K8, les K6 et K4 étant disponibles pour les concurrents de l’ERC Junior et de l’ERC3 Junior.



Ces pneus sont les mêmes que ceux qui ont fait leurs preuves en WRC2 et WRC3 dans le Championnat du Monde des Rallyes, et qui ont prouvé leur capacité à affronter une grande variété de conditions sur terre. Le K8 est le composé le plus tendre, le K6 est le composé intermédiaire (medium) et le K4 est le plus dur.



Terenzio Testoni, responsable des rallyes chez Pirelli, a déclaré :« Le Championnat d’Europe des Rallyes est l’un des domaines qui nous réussissent le mieux, nous sommes donc ravis d’y revenir pour entamer une nouvelle saison en compagnie de plusieurs de nos anciens champions. Le Championnat d’Europe des Rallyes propose un défi différent de la compétition mondiale, mais il est tout aussi exigeant, avec certaines des surfaces d’asphalte et de terre les plus éprouvantes du monde. Contrairement au Championnat du Monde des Rallyes, le Championnat d’Europe des Rallyes offre une compétition ouverte entre les différents fabricants de pneus, ce qui nous permet de nous mesurer directement à nombre de nos rivaux sur ces routes épiques. »



Alexey Lukyanuk, qui a remporté le titre général ERC en 2018 et 2020 sur des enveloppes Pirelli, continuera de faire confiance aux produits de la société italienne en 2021 – tout comme son nouveau coéquipier au sein du Saintéloc Junior Team, Roland Poom. Parmi les autres clients de Pirelli figurent Alberto Battistolli, Nikolay Gryazin, Fabian Kreim et Umberto Scandola. Tous les pilotes de l’ERC Junior et de l’ERC3 Junior utilisent des pneus Pirelli de série, tandis que des pneus Pirelli équipent un certain nombre de concurrents de l’ERC2 – notamment Tibor Érdi Jr, le champion en titre, et Dariusz Poloński, concurrent de l’Abarth Rally Cup.

