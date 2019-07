Pirelli prêt pour son rendez-vous national de l’ERC

Le manufacturier de pneus Pirelli, Partenaire Officiel du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, a révélé les défis auxquels il fait face cette semaine sur le Rally di Roma Capitale, et comment il prévoit de les relever avec succès.

Basé à Milan, Pirelli fournit plusieurs têtes d'affiche de l'ERC parmi lesquelles le leader du championnat, Łukasz Habaj, et Mārtiņš Sesks qui va disputer le seconde de ses deux rallyes offerts pour avoir remporter le Championnat FIA ERC3 soutenu par Pirelli en 2018.

Sur les exigeantes spéciales italiennes à l'asphalte glissant par des températures estivales élevées, les pneus doit performer avec constance sur une variété de surface et résister à l'usure.

Pirelli fournira son pneu P Zero RA asphalte, qui a fait des débuts victorieux en ERC lors de la dernière manche sur goudron, le Rally Islas Canarias. Il est disponible pour les équipages quatre roues motrices dans sa version dure RA5 et tendre RA7, ainsi que le Cinturato RWA pluie. Le dur RK5, le tendre RKW7 et le pluie RW sont destinés aux pilotes de Championnat FIA ERC3 Junior.

Les équipages quatre roues motrices peuvent utiliser 18 pneus durant le rallye. Ceux de l'ERC3 ont droit à un maximum de 12, à choisir parmi 12 RK5 durs, six RKW7 tendres et six RW pluie.

Terenzio Testoni, directeur des activités rallye de Pirelli, déclare : “Comme il s'agit de notre manche nationale et d'une manche importante des championnats d'Europe et d'Italie, qui met en valeur notre capitale, le Rally di Roma Capitale est toujours un temps fort de la saison pour Pirelli. Cela va être un combat long et serré par de fortes chaleurs, ce qui en fera comme toujours un test pour les pneus. On peut aussi s'attendre à différents types d'asphalte, ce qui ajoute au défi. Nous équipons la grande majorité du plateau via une large variété de voitures et de classes, y compris la toute nouvelle Ford Fiesta R5 vue en action pour la première fois en ERC.”

En plus d'être fournisseur unique de l'ERC3 Junior, Pirelli est aussi le fournisseur exclusif de l'Abarth Rally Cup créée cette année, et qu'Andrea Nucita mène après trois manches.

De nombreux concurrents de pointe du championnat italien sont aussi engagés en ERC, parmi lesquels Luca Rossetti, Simone Campedelli et Andrea Crugnola qui sont équipés de Pirelli.

