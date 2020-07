Plaisir et bonne cause : Rachele Somaschini débute en ERC3 Junior avec la toute nouvelle Peugeot et

-

Rachele Somaschini a apporté deux changements tardifs mais passionnants à sa campagne inaugurale dans le Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA.

Ayant initialement prévu de participer à l'ERC3 au volant d'une Citroën DS3 R3T, Somaschini pourra également marquer des points en ERC3 Junior après avoir changé de voiture pour piloter la toute nouvelle Peugeot 208 Rally4, qui portera les couleurs de RS Team SSD et sera alignée par Sportec Engineering.

ERC Molle veut jouer l’attente en ERC3 Junior IL Y A UN JOUR

Giulia Zanchetta a été recrutée pour remplacer la copilote de longue date de Somaschini, Chiara Lombardi, qui a été contrainte de démissionner en raison de ses obligations professionnelles. Le nouveau duo a remporté la catégorie R3T lors de sa première participation commune, au Rally Internazionale del Casentino, au début du mois sur la Citroën.

“Le Ralli di Roma Capitale est l'une de mes courses préférées, tandis que pour Giulia, ce sera la première fois”, déclare la jeune pilote de 26 ans originaire de Cusano Milanino. “Nous essayons de nous entraîner dur pour cela, en observant aussi les équipages des années passées, afin de rester bien concentrées. L'objectif sera de faire de notre mieux avec une toute nouvelle voiture et d'affiner les sensations avec Giulia, car nous n'avons couru qu'une seule fois ensemble jusqu'à présent. Je ressens cette responsabilité, mais je suis très heureuse d'être le premier pilote de rallye italien à courir avec la Peugeot 208 Rally4.”

Et Rachele d'ajouter : “Je remercie mes sponsors qui, après une période difficile, m'offrent cette chance de m'engager sur la scène européenne et me permettent de faire connaître le projet #CorrerePerUnRespiro même au-delà des frontières italiennes, dans le but de sensibiliser le public à la mucoviscidose.”

Le Rally di Roma Capitale se déroulera du 24 au 26 juillet. Somaschini prévoit de diffuser prochainement des images de sa nouvelle Peugeot 208 Rally4 sur les réseaux sociaux.

Rachele Somaschini court pour le souffle (#CorrerePerUnRespiro)

Rachele Somaschini profitera de sa première aventure dans les rangs l'ERC pour sensibiliser le public à la mucoviscidose, une maladie affectant les poumons et le système digestif dont elle souffre, grâce à sa campagne #CorrerePerUnRespiro (la course pour un souffle).

La Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica ONLUS FFC (Fondation italienne pour la recherche sur la mucoviscidose) promeut, sélectionne et finance des projets de recherche avancée visant à améliorer la durée et la qualité de vie des patients et à vaincre définitivement la mucoviscidose. Reconnue par le MIUR (ministère italien de l'éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche) comme un promoteur de la recherche scientifique sur la maladie, elle s'appuie sur un réseau de 900 chercheurs et sur le travail de plus de 140 délégations et groupes de soutien.

#CorrerePerUnRespiro est une campagne de sensibilisation créée par Rachele Somaschini qui associe sa passion pour le sport automobile à ce qui lui est le plus cher : la sensibilisation à la mucoviscidose et le soutien à sa recherche.

Ceux qui souhaitent faire un don peuvent le faire par virement bancaire à l'adresse suivante :

Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica ONLUS

IBAN IT 27E0 2008 1171 8000 1021 34939

Référence : #CorrerePerUnRespiro

The post Plaisir et bonne cause : Rachele Somaschini débute en ERC3 Junior avec la toute nouvelle Peugeot et contre la mucoviscidose appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Un dur rallye tchèque est une bonne expérience pour le Junior ERC1 Cais HIER À 13:00