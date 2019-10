Plus de pilotes récompensés en ERC à partir de 2020

Davantage de pilotes vont pouvoir marquer des points à chaque manche du FIA European Rally Championship à partir de 2020 : il est confirmé que les 15 premiers concurrents classés en marqueront, au lieu du top 10.

Par conséquent, des points bonus seront distribués au top 5 à la fin de chaque étape, plutôt qu'au top 7 comme le veut la réglementation actuelle. Ce changement a pour but de limiter le nombre de points marqués à chaque rallye afin de maintenir un championnat très disputé jusqu'à la fin de la saison.



Ces modifications s'appliqueront à tous les championnats régionaux de rallye de la FIA à partir de l'an prochain et ont été approuvées lors de la réunion du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, qui a eu lieu à l'exposition permanente de la Michael Schumacher Private Collection au Motorworld de Cologne (Allemagne) le 4 octobre.



Un nouveau barème de points par manche

Pour toutes les manches de l'ERC à partir de la saison prochaine, les points seront accordés aux concurrents classés dans le top 15 selon le barème suivant :



Position = points :1 = 30

2 = 24

3 = 21

4 = 19

5 = 17

6 = 15

7 = 13

8 = 11

9 = 9

10 = 7

11 = 5

12 = 4

13 = 3

14 = 2

15 = 1



Une nouvelle structure de points bonus

Les points bonus, qui ont pour but d'encourager les pilotes qui ne parviennent pas à finir une étape à prendre le départ de la suivante, seront alloués au top 5 à la fin de chaque étape selon le barème ci-dessous :



Position = points :1 = 5

2 = 4

3 = 3

2 = 2

1 = 1



Si la règle récompensant le top 15 plutôt que le top 10 était appliquée au FIA European Rally Championship 2019, 19 pilotes supplémentaires auraient marqué des points, en plus des 47 qui en ont inscrit lors des sept premières manches.



Le titre 2019 du FIA European Rally Championship va se jouer dans une bataille à trois, au tout nouveau Rally Hungary du 8 au 10 novembre, au terme d'une saison qui a déjà consacré sept vainqueurs en autant de rallyes. Chris Ingram, Łukasz Habaj et Alexey Lukyanuk peuvent tous être sacrés.

