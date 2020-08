Co-pilotée par sa compatriote Giulia Zanchetta, la pilote soutenue par le programme Women in Motorsport de la FIA n'avait jamais piloté sa toute nouvelle Peugeot 208 Rally4 sur une épreuve de terre avant la manche lettone de l'ERC.



Malgré l'énormité du défi, Somaschini a piloté sans erreur.



"C'était une course difficile mais nous sommes heureux d'être à l'arrivée", a-t-elle déclaré. "Nous apprenons beaucoup et nous espérons avoir fait du bon travail pour l'année prochaine".



La course de Rachele Somaschini pour le souffle (#CorrerePerUnRespiro)

Rachele Somaschini profitera de sa première aventure au sein de l'ERC pour sensibiliser le public à la mucoviscidose, une maladie affectant les poumons et le système digestif dont elle souffre, grâce à sa campagne #CorrerePerUnRespiro (courir pour un souffle).



La Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica ONLUS FFC (Fondation italienne pour la recherche sur la mucoviscidose) promeut, sélectionne et finance des projets de recherche avancée visant à améliorer la durée et la qualité de vie des patients et à vaincre définitivement la mucoviscidose. Reconnue par le MIUR comme un promoteur de la recherche scientifique sur la maladie, elle s'appuie sur un réseau de 900 chercheurs et sur le travail de plus de 140 délégations et groupes de soutien.



#CorrerePerUnRespiro (course pour un souffle) est une campagne de sensibilisation créée par Rachele Somaschini qui associe sa passion pour le sport automobile à ce qui lui est le plus cher : la sensibilisation à la mucoviscidose et le soutien à sa recherche.



Ceux qui souhaitent faire un don et qui en ont la possibilité peuvent le faire par virement bancaire à l'adresse suivante

Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica ONLUS

IBAN IT 27E0 2008 1171 8000 1021 34939

Référence : #CorrerePerUnRespiro