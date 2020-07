Pollara partant pour faire d’autres “belles” apparitions en ERC

-

Marco Pollara est ouvert à plus de participations dans le Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA cette saison.

Le pilote ACI Sport Italia est engagé dans la catégorie du Championnat FIA ERC3 Junior pour le Rally di Roma Capitale à venir.

Le Championnat du Monde des Rallyes Junior de la FIA ne devant reprendre qu'en septembre, Pollara souhaite rester occupé.

“Ayant gagné le championnat d'Italie Junior en 2019, nous programme principal pour 2020 est le Championnat du Monde Junior”, dit Pollara, copiloté par Maurizio Messina. “En fait, nous sommes l'équipage d'ACI Sport Italia et je veux remercier ma fédération pour cette opportunité.”

“Malheureusement, après une dixième place au Rallye de Suède, le programme a dû être stoppé pour cause de COVID-19. Nous devrions reprendre le JWRC en septembre mais nous nous sommes aussi engagés pour le Championnat ERC3 Junior et après Rome, nous verrons s'il sera possible d'être présents sur d'autres courses de ce beau championnat pour engranger encore plus d'expérience.”

Photo : M-Sport/FIA Junior World Rally Championship

