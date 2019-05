Polonski au top dans la bataille de l’Abarth Rally Cup en ERC

Dariusz Poloński a pris la tête de l'Abarth Rally Cup devant Andrea Nucita lors de la dernière spéciale du Rallye Liepāja, alors que le héros local Reinis Nitišs a rencontré des difficultés.

Nucita, à l'occasion de sa première apparition sur la terre sur une Abarth 124 équipée de Pirelli, a fait ses premiers pas dans la série monomarque, se montrant le plus rapide lors des deux premières spéciales.



Malgré un problème technique qui l'a ralenti sur l'ES3, l'Italien est rentré au parc d'assistance avec une avance de 14,6 secondes sur Poloński, et l'a porté à 23,9s à lissue de l'ES4. Il a cependant perdu 42,4 secondes par rapport à son rival dans l'ES5, se plaignant d'un problème de freins et heurtant une chicane.



Cela signifie que Poloński compte une avance de 18,5 secondes sur Nucita avant la dernière journée.



Nitišs, la star lettone du Championnat du Monde FIA de Rallycross, effectue ses débuts en Abarth Rally Cup et s'est bien battu avec Poloński lors de la première boucle, terminant avec seulement 4,9 secondes de retard.



Un problème d'ECU a forcé Nitišs à stopper dans l'ES4, mais il rejoindra l'épreuve dimanche.

