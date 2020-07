Polonski et Vita en bonne compagnie ce soir dans ERC The Stage

-

Dariusz Poloński et Mattia Vita seront rejoints par un troisième invité mystérieux, venu du Championnat du Monde des Rallyes de la FIA, ce soir dans ERC The Stage.

Le talk-show en ligne du promoteur du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA, Eurosport Events, sera disponible à partir de 18h30 CET. Poloński, pilote de l'Abarth Rally Cup, et le Junior ERC3 Vita en seront donc les principaux invités.



L'invité spécial, qui est un pilote de championnat du monde, annoncera sa participation au Rally di Roma Capitale – lequel marquera ses débuts en ERC.



Coanimé par Julian Porter et Chris Rawes,ERC The Stagesera disponible en suivant ces liens :



