Dariusz Poloński a félicité son rival de l'Abarth Rally Cup, Andrea Nucita, après sa première victoire dans la formule monomarque et la catégorie ERC2 du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Poloński a hérité de Nucita une avance confortable en tête quand l'Abarth 124 rally de l'Italien a développé un souci technique non loin du terme de la première étape du Rally di Roma Capitale, après avoir lui-même surmonté des problèmes le même jour.

Après un dimanche sans ennui, le Polonais a été en mesure de s'assurer une double victoire de catégorie devant Zelindo Melegari et Nucita.

“Je suis content, c'est toujours bon de gagner, mais je sais que le gars qui était le plus rapide aurait dû gagner”, a dit le pilote Racingtechnology. “Andrea a fait un boulot génial pour toutes les Abarth. Il attaquait tellement fort, la moitié des R5 était derrière lui. C'est un type génial.”

Poloński était naturellement satisfait de sa performance : “Ce rallye a été très dur. On a eu des problèmes [le premier jour] mais après ceux des autres, notre avance était assez importante, on a prudemment géré et aussi fait quelques progrès car on est aussi contents de nos chronos.”

The post Polonski félicite Nucita après sa victoire en ERC Abarth Rally Cup appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.