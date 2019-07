Dariusz Poloński a décroché sa première victoire dans la catégorie ERC2 du Championnat d'Europe FIA des Rallyes et en Abarth Rally Cup, mais la lutte serrée pour la deuxième place a pris un tournant inattendu.

Poloński a pris la tête quand Andrea Nucita, qui avait mené la majeure partie du samedi, a renoncé après la cinquième spéciale. Et il n'a plus regardé derrière lui, empochant des points cruciaux dans la course au titre en Abarth Rally Cup.

Derrière Poloński, une bataille tardive a opposé les deux équipiers de chez Loran SRL, Nucita et Zelindo Melegari.

Nucita était au-dessus du lot en ERC2, utilisant l'avantage du terrain et sa connaissance de l'Abarth 124 rally pour gagner quasiment chaque spéciale.

Plutôt que d'assurer après être revenu le dimanche, Nucita a attaqué à la limite pour rattraper Melegari, se rapprochant à seulement 1.1s avant les deux passages dans la super spéciale d'Ostia qui allaient conclure le rallye.

Voulant faire la différence, Nucita est resté à la limite sur le saut artificiel de la spéciale mais il a cassé un arbre de transmission lors d'une lourde réception et perdu de précieuses secondes, l'écart entre les deux Italiens remontant finalement à 11.4s.

Melegari mène désormais le classement ERC2 avec 18 points d'avance sur Nucita, qui n'en a pour sa part qu'un d'avance sur le vainqueur de ce week-end, Poloński.

Le classement a évolué en Abarth Rally Cup, cependant, Poloński menant désormais avec deux points d'avance sur Nucita.

The post Polonski gagne en ERC2 à Rome, ultime rebondissement derrière lui appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.