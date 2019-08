Pospisilik, pionnier de l’ERC Junior, sur une R5 à Zlin

Tomáš Pospíšilík, un des concurrents originels du Championnat FIA ERC Junior en 2014, va faire son retour dans la catégorie à domicile, au Barum Czech Rally Zlín, au volant cette fois d'une auto de type R5.

Pospíšilík, qui a fait ses débuts en ERC3 Junior il y a cinq ans au Rallye de Liepāja sur une ŠKODA Fabia R2, pilotera la version R5 de la voiture tchèque pour l'une de ses rares apparitions en 2019.

“Je n'ai participé qu'à quelques course cette année car j'ai eu deux accidents, on a dû réparer la voiture et ça a coûté beaucoup d'argent”, explique-t-il. “C'est ma course à la maison et la disputer est comme un rêve. L'année dernière on était 13e, maintenant je veux le top 10.”

Pospíšilík a couru trois manches de l'ERC3 Junior en 2014. La photo le montre sur la route de la dixième place de la catégorie, cette année-là, au Barum Czech Rally Zlín.

