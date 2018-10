Pour Brynildsen, les preneurs de risques seront récompensés en ERC

Eyvind Brynildsen pense que les pilotes du Championnat d'Europe FIA des Rallyes qui prendront les plus gros risques, ce week-end sur les spéciales rapides et fluides du Rally Liepāja, en seront récompensés.

Bien que n'ayant pu disputer une campagne complète cette année, Brynildsen estime pourvoir surmonter son manque de temps passé au volant de sa Ford Fiesta R5 avec davantage de courage, d'autant plus que les routes du Rally Liepāja sont similaires à celle de sa Norvège natale.

“Ça nous convient bien. Ceux qui oseront attaquer et prendre les plus gros risques seront les plus rapides”, dit-il.

“C'est un rallye difficile parce qu'il est très rapide quand on n'a pas été dans la voiture depuis juin. Ça prend du temps de revenir mais en même temps, j'aime ces routes rapides et fluides.”

Brynildsen fait aussi face au défi de passer du norvégien à l'anglais pour l'énoncé de ses notes, l'expérimentée copilote autrichienne Ilka Minor l'accompagnant ce week-end dans le baquet de droite.

“On prend les notes en anglais mais on utilise beaucoup de mots anglais dans mes notes en norvégien, comme ‘cut’ et ‘keep in’. On change juste la gauche et la droite et les chiffres, donc ce n'est pas un gros problème.”

