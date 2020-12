Le Français et son copilote belge Renaud Jamoul sont passés en tête durant la dernière matinée et y sont restés pour gagner avec leur Ford Fiesta MkII équipée de Michelin, une victoire qui était aussi la première en ERC pour la voiture construite par M-Sport.

“Je suis très content car le week-end a été très difficile pour tout le monde, mais on a gagné et c’est un très bon feeling pour nous”, a dit Fourmaux, également vainqueur en ERC1 Junior. “C’est bien aussi pour l’équipe et pour Michelin. Je pense que chaque pilote a commis une erreur à un moment ou un autre. On en a fait une dans la seconde spéciale [du samedi]. C’était juste à la fin, mais ça s’est bien terminé, et je pense que tous les pilotes sont sortis au même endroit. Sinon, tout a bien été et c’est un résultat génial pour M-Sport. J’espère qu’ils seront contents car ils ont fait du très bon boulot. Je ne peux dire que merci à l’équipe, tout a été parfait.”