Pour le champion ERC Junior Ingram, la température idéale est de 11 degrés

Chris Ingram s'est assuré le soutien financier de 11 Degrees, une entreprise britannique de prêt-à-porter urbain et masculin, pour son passage dans le Championnat FIA ERC Junior Under 28 en 2018.

Ingram, titré en ERC Junior Under 27 la saison dernière, débute son nouveau défi cette semaine sur le Rallye Azores Airlines, avec une ŠKODA Fabia R5 de Toksport qui arborera une livrée toute noire en référence à son nouveau sponsor.



“J'ai gagné l'ERC3 il y a deux ans, puis l'ERC Junior U27 l'année dernière, et cela m'a juste rendu de plus en plus affamé pour gagner d'autres titres”, dit Ingram, qui sera copiloté par son compatriote Ross Whittock.“11 Degrees colle bien avec le rallye et j'espère qu'ils vont me pousser tout du long.”



Le rallye des Açores disputé entièrement sur la terre, qui débute demain (jeudi) à Ponta Delgada, sera le premier d'Ingram sur une voiture dotée de quatre roues motrices, et fera suite à deux courtes séances d'essais en Grande-Bretagne puis lundi sur place.



“Cela va être un rythme féroce mais même si je ne connais pas la voiture et n'ai aucune expérience des quatre roues motrices par rapport aux autres pilotes, je connais beaucoup de rallyes et je suis très excité”, poursuit Ingram.“Les quelques premiers kilomètres dans la R5 ont été tout simplement incroyables mais j'ai vite pris mes marques, et j'ai senti ne faire qu'un avec la voiture après les tests lors desquels nous avons accompli tout ce que nous voulions. Toksport est une équipe très professionnelle, c'est fantastique de travailler avec eux.”



Le Turc Orhan Avcioglu grimpe en ERC après avoir remporté le Trophée FIA des Balkans en 2017, et sera le coéquipier d'Ingram dans une seconde ŠKODA Toksport. Le concurrent ERC2 Tarik Manderes Okur, Turc lui aussi, complète le line-up de Toksport aux Açores.



Photo :Chris Rawes/RawCast Media