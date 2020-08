Pour le Junior ERC Nordh, l’apprentissage commence à Liepaja

-

Albin Nordh fait ses débuts en ERC3 Junior au Rallye de Liepāja cette semaine, suivant les traces de nombreux autres pilotes qui sont passés du niveau national à la scène internationale en courant dans le Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA.

Le Suédois de 21 ans a débuté sa carrière en compétition quand il en avait 16 et il a passé les trois dernières saisons à courir dans le championnat de son pays. Il est l'un des 13 pilotes engagés dans la catégorie soutenue par Pirelli pour le rapide rendez-vous sur terre de Lettonie, du 14 au 16 août.

Ambitions internationales

“Le but de notre équipe est de courir dans un championnat international à l'avenir”, dit Nordh, qui sera copiloté dans la Ford Fiesta R2 équipée de Pirelli par son compatriote Christoffer Bäck. “C'est un bon plan pour nous de sortir de la Suède pour courir. Nous considérons cela comme un rallye d'apprentissage et le but est de finir toutes les spéciales afin d'engranger une expérience importante pour l'avenir. Mais, bien sûr, une fois le casque sur la tête, on veut rouler vite.”

Des heures devant la télé

Son apparition au Rallye de Liepāja étant la première sur le rendez-vous disputé autour des villes de Liepāja et Talsi, Nordh s'est préparé en regardant la télévision. “J'ai vu les images et bien sûr, parlé à d'autres pilotes suédois qui ont déjà fait ce rallye”, ajoute-t-il.

Bäck is back

Le copilote et compatriote de Nordh, Christoffer Bäck, connaît l'ERC3 Junior pour y avoir couru aux côtés de Mattias Adielsson durant la saison 2015. Ils avaient entamé leur campagne par une quatrième place au Rallye de Liepāja, quand il se déroulait en hiver, mais avaient aussi affronté des spéciales rapides sur terre au Rallye d'Estonie la même année.

Rapides Suédois

Nordh suit une longue lignée de talentueux Suédois en intégrant l'ERC3 Junior. Emil Bergkvist a remporté le titre en 2015 et Tom Kristensson s'est battu avec Mārtiņš Sesks pour la couronne 2018, terminant finalement vice-champion. Mattias Adielsson, Mattias Ledin et Mattias Olsson ont tous impressionné dans cette catégorie, alors que Dennis Rådström et Adam Westlund défendent les couleurs du pays en ERC3 Junior cette année.

En bref

Nordh Jr, qui a débuté en rallye comme copilote de son père Fredrik, travaille comme chauffeur de camion quand il ne court pas.

Photo : Joel Carlsson/Jcrallypics.com

