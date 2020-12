Finalement, il a été décidé par la maire de Spa, Sophie Delettre, et le gouverneur de la province de Liège, Hervé Jamar, qu’en dépit des importants efforts de l’organisateur DG Sport, le fait que ce rendez-vous ait lieu dans le contexte actuel de Covid-19 ne pouvait être justifié.

La décision, prise le 18 novembre, a fait suite à une évaluation de la situation sanitaire en Belgique et de la capacité à ce que toutes les mesures nécessaires de sécurité soient respectées.

La conséquence a été que le Rally Islas Canarias accueille la dernière manche de la saison ERC 2020 et non le rendez-vous à domicile d’Amaury Molle, qui a pris une belle troisième place finale aux championnats ERC3 et ERC3 Junior.