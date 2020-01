Pourquoi 17 est le nombre magique du Rally Islas Canarias en ERC

Dix-sept sera le nombre magique lorsque le FIA European Rally Championship se rendra aux îles Canaries pour la deuxième manche de la saison 2020.

Organisateur de l'événement, le Club Deportivo Todo Sport a dévoilé l'itinéraire de ce rallye sur asphalte qui aura lieu du 7 au 9 mai.



Il comprend 17 spéciales sur une distance de 202,33 kilomètres, traversant les municipalités de Guía, Valsequillo, San Mateo, Artenara, Tejeda, Las Palmas de Gran Canaria, Valleseco, Gáldar, Moya et Arucas. Certaines d'entre elles ont été terriblement touchées par les incendies survenus en août dernier.



“Le lien de ce rallye avec la société canarie est très important, et nous ne pouvons ignorer ce dont nous avons tous souffert l'été dernier,” déclare Germán Morales, président du comité organisateur de l'événement. “Par conséquent, nous voulons que le passage du rallye dans ces différents endroits aide à revitaliser l'économie dans les zones affectées. Bien qu'il soit encore trop tôt pour dévoiler des détails sur les spéciales, nous révélons ici la base du parcours de la prochaine édition.”



Le Rally Islas Canarias 2020 en bref

*Les Essais Libres et la Spéciale Qualificative auront lieu à Guía sur un parcours de 3,45 kilomètres, dès 12h15 heure locale le 7 mai

*Comme le veut la tradition du Rally Islas Canarias, le parc Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria accueillera la très populaire et spectaculaire cérémonie de départ à 20h30

*La première étape, le 8 mai, consistera de quatre spéciales empruntées à deux reprises ainsi qu'une autre pour une distance de 99,81 kilomètres. La spéciale Las Palmas de Gran Canaria-DISA conclura la journée du vendredi sur un parcours raccourci de 1,53 kilomètre

*L'étape décisive du 9 mai couvrira 102,52 kilomètres, la spéciale Valleseco-DISA empruntée à deux reprises étant la plus longue du rallye : 14,17 kilomètres



Et avant le Rally Islas Canarias…

L'Azores Rallye accueillera la manche d'ouverture du FIA European Rally Championship 2020, du 26 au 28 mars.

