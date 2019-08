Hiroki Arai a connu un début de course parfait au Barum Czech Rally Zlín ce mois-ci, après que son célèbre rallyman de père Toshi lui a donné le signal sur la rampe de départ.

Arai Sr, pilote en championnats d'Europe et du monde FIA dans le passé, a été un visiteur bienvenu sur ce rendez-vous asphalte, que son fils disputait sur une Citroën C3 R5 du Team STARD avec la copilote autrichienne Ilka Minor.

Interrogé sur les performances d'Hiroki en Championnat FIA ERC1 Junior, Toshi Arai a répondu : “Ce n'est pas si mal car il est sur le développement du pneu Yokohama, qui fonctionne de mieux en mieux mais a besoin de plus de développement. Il est très, très rapide et il court en championnat du Japon désormais. Il est beaucoup, beaucoup plus rapide que moi ça me met en colère, mais c'est un pilote de la nouvelle génération !”

Hiroki Arai, qui s'est vite retiré au Barum Czech Rally Zlín après une sortie de route, a déclaré : “J'ai été un peu surpris [de le voir avec le drapeau] mais c'était sympa et j'ai vraiment adoré cette ambiance. C'est dommage que nous n'ayons pu faire toutes les spéciales mais c'est comme ça.”

Arai Sr a confirmé que les plans de son fils pour 2020 étaient centrés sur une campagne en championnat d'Europe, et qu'il “cherchait quelques sponsors pour continuer en ERC”.

The post Pourquoi Arai a pris un départ parfait en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.