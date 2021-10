Yoann Bonato prend le départ du Rallye Serras de Fafe e Felguieras avec l’intention de rester sur la route après sa spectaculaire sortie lors du 55e Rallye des Açores, le mois dernier.

Le Français et son copilote Benjamin Boulloud sont sortis indemnes de l’accident, mais l’équipe CHL Sport Auto a préparé une Citroën C3 Rally2 de remplacement pour la deuxième partie de la double confrontation portugaise du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.

“J’étais un peu large sur une portion rapide dans un virage à gauche très facile et j’ai sauté du mauvais côté”, a expliqué le triple champion de France. “J’ai fait une boucle, en ski c’est un bon saut, mais en rallye on ne fait pas ça ! Mais nous sommes bien avec une nouvelle auto construite par notre équipe et c’est une bonne nouvelle. Nous aimons ce rallye et je pense que ce sera une bonne expérience pour ce week-end.”

Bonato entame le Rallye Serras de Fafe e Felguieras une semaine après avoir remporté le Rallye Coeur de France. Et après l’aventure portugaise de l’ERC ce week-end, il sera de retour en championnat de France pour participer au Rallye d’Antibes - Côte d’Azur.

“C’est sûr que c’est très chargé, mais c’est un travail sympa”, a-t-il ajouté. “J’ai été content de mon podium ici l’année dernière, c’était une belle expérience, mais ce rallye était sur goudron. On ne sait jamais ce qui peut se passer sur cette épreuve, mais nous essayerons de faire de notre mieux.”

