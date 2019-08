Mal piloter a été bon pour Mattias Adielsson sur la manche décisive du Championnat FIA ERC1 Junior, en République tchèque le week-end dernier.

Le pilote du Sweden National Team a atteint son objectif de s'assurer la troisième place du championnat* après avoir terminé cinquième du Barum Czech Rally Zlín après avoir adopté une conduite ultra-conservative avec sa Ford Fiesta R5 préparée par Orsák Rally Sport.

“C'était probablement le plus mauvais pilotage de ma carrière, mais quand [Hiroki] Arai a disparu et quand [Miko] Marczyk a disparu, comment aurais-je pu expliquer aux sponsors et au fans qui ont tant donné pour ma carrière que vous êtes sorti de la route alors que je n'avais pas à le faire ? Si j'avais attaqué plus et commis une erreur, je ne me le serais jamais pardonné, alors mieux valait perdre 20 secondes dans chaque spéciale.”

Malgré cette approche sur ce rendez-vous asphalte, Adielsson et son copilote Andreas Johansson ont été retardés par trois crevaisons et une panne de direction assistée.

“Vous ne pouvez imaginer combien finir troisième était important, pour toute ma carrière, pour le palier suivant”, a poursuivi Adielsson. “On n'est jamais content d'une course comme celle-là et ça a été le rallye absolument le plus difficile de ma carrière, mentalement c'était fou. Mais je ne piloterai plus jamais ainsi, la prochaine fois je roulerai juste à fond !”

The post Pourquoi être mauvais a été bon pour le Junior ERC Adielsson appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.